  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı, ''müjdeyi'' Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı, ''müjdeyi'' Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı, ''müjdeyi'' Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Gündemde dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi borçları ve sosyal konut projesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabinenin ana gündeminde takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacağı belirtiliyor. 81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının da Kabine toplantısı ardından Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı yine ekonomi.

81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" diyerek ağustos ayını işaret etti.

KİMLER FAYDALANACAK?

Projeden hiç evi olmayanların ve belli bir gelirin altındakilerin faydalanması bekleniyor. Emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına ve yeni evleneceklere de kota ayrılacak. 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacak.

HACİZ SORUNU DA GÜNDEMDE

Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise haciz sorunu ve kredi borçları... Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının yetkililerinin uzun süredir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Bu çalışmanın detaylarının da toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca tahıl koridoru ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.

 

Etiketler cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine recep tayyip erdoğan kabine toplantısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Edirne'yi şiddetli sağanak vurdu
Ebrar Karakurt'a çirkin taciz ! Sinirden deliye döndü
O kadar sıkı spor boşuna değilmiş; Zuhal Topal plajı salladı
Altın uçtu, dolar ve Euro zirveye yapıştı!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun ''500 milyar dolar'' iddiası tartışma yarattı
2023'te ilk kez oy kullanacak ''Z kuşağı''nın 51 ildeki seçim anketi açıklandı
Bekara, öğrenciye ev vermeyen ev sahipleri şimdi yandı
İğrenç herif! Çocuğu taciz edip bir de özür diledi!
İlyas Salman'dan Erdoğan'a şok sözler
Yeni kabusumuz Maymun Çiçeği Virüsü yatak odalarını vuracak