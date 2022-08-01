Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı, ''müjdeyi'' Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Gündemde dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi borçları ve sosyal konut projesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabinenin ana gündeminde takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacağı belirtiliyor. 81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının da Kabine toplantısı ardından Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem başlığı yine ekonomi.

81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" diyerek ağustos ayını işaret etti.

KİMLER FAYDALANACAK?

Projeden hiç evi olmayanların ve belli bir gelirin altındakilerin faydalanması bekleniyor. Emeklilere, şehit ve gazi yakınlarına ve yeni evleneceklere de kota ayrılacak. 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacak.

HACİZ SORUNU DA GÜNDEMDE

Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise haciz sorunu ve kredi borçları... Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının yetkililerinin uzun süredir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Bu çalışmanın detaylarının da toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca tahıl koridoru ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.