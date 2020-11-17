Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz misafir

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i anne ve babaları ile birlikte kabul etti. Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani de bulundu. Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ömer ve Fatma Evrensel çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti.



