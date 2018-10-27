Meteoroloji'den kritik uyarı ! İşte haftasonu hava tahminleri
Meteoroloji'den kritik uyarı ! İşte haftasonu hava tahminleri
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi gözaltında
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi gözaltında
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu
Günaydın; gazeteler bugün bu manşetlerle çıktı
Günaydın; gazeteler bugün bu manşetlerle çıktı
CHP'den kritik uyarı: ''Ekmek krizi kapıda!''
CHP'den kritik uyarı: ''Ekmek krizi kapıda!''
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı
O ilimizde korkutan deprem ! Sallandı...
O ilimizde korkutan deprem ! Sallandı...
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 27 Ekim 2018 07:58

''Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm''

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm" dedi.

''Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm''
A+ A-

CHP'li Muharrem İnce, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirterek, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, hiç merak etmeyin" dedi.

24 Haziran Genel Seçimleri’nde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, partisinin Adapazarı’nda bir düğün salonunda düzenlediği ‘Cumhuriyet Gecesi’ programına katılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine eşlik etti. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirten İnce, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, senet veririm hiç merak etmeyin. Bir mucize yaratmak zorundayız. Bir mucize oluşturmak zorundayız, olmazları olur kılmalıyız. Bu ülkede Anayasa olmayabilir, Anayasa Mahkemesi görevini yapmayabilir, bu ülkede kurumlar çökertilmiş diz çöktürülmüş olabilir, bu ülkenin üniversiteleri suskun, sivil toplumu içine kapanmış olabilir. Bütün bunlara rağmen emin olun ki her mahkemede bir mübaşir, her karakolda bir çavuş, her okulda bir öğretmen, her dağda bir çoban, her caddede bir esnaf, her okulda bir öğrenci var Cumhuriyetçi bunu böyle bilin” diye konuştu.

İnce ‘Andımız’ konusuna da değinerek şöyle konuştu:

“Bugünlerde bir tartışmadır gidiyor. Andımız söylenecek mi söylenmeyecek mi? Değerli hemşerilerim Türküm diyemez daha önce diyemedi, doğruyum dese yalan, çalışkanım dese komik, küçüklerimi korumak dese yurtlarda çocuklara her gün tecavüz ediyorlar, büyüklerimi saymak dese Cumhuriyet’in kurucularına iki ayyaş diyor. Milletimi sevmek dese al ananı git diyor, Soma’da madenciyi tekmeletiyor, onun için kızmayın bunlara söyleyemez ki, hangisini söyleyecek?”

chp , muharrem ince , cumhurbaşkanlığı , ak parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM