  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday belli oldu
Güncelleme:

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Yavaş ve İmamoğlu'nu işaret ederek "bizim 2 forvetimiz var" diyen Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, "100 bin imza toplarım" diyerek Cumhurbaşkanı adaylığı için ilk adımı attı.

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da dahil oldu. TV100'de katıldığı programda konuşan Özcan, adaylık konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

AK Partili eski milletvekili Ali Turan'ın "Senin Cumhurbaşkanı adayın olma durumun yok" sözleri sonrası Özcan şu ifadeleri kullandı:

Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz. Bunun 6, 8 numarası var, kalecisi var. Gerektiği takdirde ben 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem ama inşallah gerekmez.

Gerekirse de sorumluluk almaktan çekinmem. Bu ülkeyi gerçekten yönetemeyecek veya benim tereddütle karşılayacağım bir geçmişi olan birilerini muhalefet aday gösterirse, bu durumda tarihi vazife sayıp bunu yapmaya çalışırım.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu tanju özcan CHP Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı adaylığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı çekildi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı çekildi Trabzon'da gol yağmurunun kazananı Fenerbahçe oldu Trabzon'da gol yağmurunun kazananı Fenerbahçe oldu MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu Acun Ilıcalı'dan maç sonrası dikkat çeken çıkış Acun Ilıcalı'dan maç sonrası dikkat çeken çıkış Trabzonspor Başkanı Doğan'dan olay olacak açıklama Trabzonspor Başkanı Doğan'dan olay olacak açıklama Mourinho'dan maç sonrası olay açıklamalar Mourinho'dan maç sonrası olay açıklamalar Şenol Güneş'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar Şenol Güneş'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar Irak'ta deprem; Türkiye'den de hissedildi Irak'ta deprem; Türkiye'den de hissedildi Önce yağmur, sonra kar, ardından da yaz geliyor! Önce yağmur, sonra kar, ardından da yaz geliyor! ''CHP DEM'leniyor'' demişti; kesin ihracı istendi ''CHP DEM'leniyor'' demişti; kesin ihracı istendi
Özel ''Kürtlere devlet vaadediyorum'' demişti, CHP'nin yol haritası belli oldu Özel ''Kürtlere devlet vaadediyorum'' demişti, CHP'nin yol haritası belli oldu İstanbul'da yük gemisine İsrail'e protesto baskını İstanbul'da yük gemisine İsrail'e protesto baskını