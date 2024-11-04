Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday belli oldu

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Yavaş ve İmamoğlu'nu işaret ederek "bizim 2 forvetimiz var" diyen Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, "100 bin imza toplarım" diyerek Cumhurbaşkanı adaylığı için ilk adımı attı.

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da dahil oldu. TV100'de katıldığı programda konuşan Özcan, adaylık konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

AK Partili eski milletvekili Ali Turan'ın "Senin Cumhurbaşkanı adayın olma durumun yok" sözleri sonrası Özcan şu ifadeleri kullandı:

Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz. Bunun 6, 8 numarası var, kalecisi var. Gerektiği takdirde ben 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem ama inşallah gerekmez.

Gerekirse de sorumluluk almaktan çekinmem. Bu ülkeyi gerçekten yönetemeyecek veya benim tereddütle karşılayacağım bir geçmişi olan birilerini muhalefet aday gösterirse, bu durumda tarihi vazife sayıp bunu yapmaya çalışırım.