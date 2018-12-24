Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ''Trump Türkiye'ye gelecek''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili '14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi.' dedi.

Bu hafta ABD'li bir heyetin Türkiye'ye geleceğini belirten Kalın, "İlk aşamada askerler arasında koordinasyon olacak." diye konuştu.. Kalın, ABD Başkanı Trump'ın da 2019 yılı içerisinde Türkiye'ye geleceğini açıklarken, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in tartışılan sözleri için de "'Sözlerin mizah adı altında hoş görülmesi mümkün değil. Keşke sanatçılıktan uzak olan lafları söylemeselerdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kalın, "Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz." dedi.

"14 ARALIK'TAKİ GÖRÜŞME TARİHİ BİR GÖRÜŞMEYDİ'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 14 Aralık'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin önemini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Aralık'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kere söylediği hususun artık burada bir siyasi direktif ya da talimat haline gelmiş olması son derece önemli.

Cumhurbaşkanımız, şunu açık ve net şekilde iletti; DEAŞ'ı yenmek bu bölgeden temizlemek için Türkiye ve ABD olarak bizim PYD/YPG terör örgütüne ihtiyacımız yok. Biz bunu Türkiye ve ABD olarak yapabiliriz, bölgeyi istikrara kavuşturabiliriz. Böylece hem Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında önemli bir adım atarız hem de ikili ilişkilerimizde bir sorun haline gelen PYD/YPG/PKK meselesini de çözmüş oluruz. Bu teklif, yeni değil daha önce de yapıldı. Ama ilk defa bu görüşmede bunun karşılık bulduğunu ve bir talimata dönüştürüldüğünü gördük."

Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdiCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. "14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede bu konular ele alındı." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdiğini söyledi.



"İDLİB CİVARINDA GÜVEN İSTİKRARI SAĞLAYACAKLAR"

İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktası bulunduğunu ifade eden Kalın, şunları kaydetti:

"İdlib anlaşması çerçevesinde de buradaki askeri mevcudiyetimizi tahkim etmeye devam ediyoruz. Oradaki askerlerimiz de kalmaya devam edecekler. Böylece yerel unsurlarla birlikte İdlib civarında güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar."

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kalın, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ihlal eden fiili durumları yaratılmasına bugüne kadar müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz." diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerinin önemine işaret eden Kalın, "Türkiye, terörle mücadelesini en kararlı şekilde sürdürecektir. Bunun için ne İsrail'den ne başka bir ülkeden izin alması, onay alması diye bir şey söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, "DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir." dedi.

"ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELECEK"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararın hatırlatılması üzerine Kalın, "Bu hafta bir Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek, Türk mevkidaşlarıyla konunun koordinasyonunu konuşacak." diye konuştu.

YEREL SEÇİMLER

Kalın, "Seçim güvenliğinin herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde çalışmalar sürdürülecek." açıklamasında bulundu.

Seçim güvenliği tereddüde mahal vermeyecekİbrahim Kalın "Seçim güvenliğinin herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde çalışmalar sürdürülecek. dedi.

PATRİOT ALIMI

Kalın, "Patriotların alınmasına biz kapıları kapatmış değiliz. Türkiye olarak bunu değerlendirebiliriz, gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli." dedi.

"MİZAHLA İFADE EDİLEBİLECEK TARAFI YOK"

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Kalın, şunları kaydetti:

Metin Akpınar'dan evinin önünde açıklama

"Bunun mizahla ifade edilebilecek bir tarafı söz konusu değil. Bu tür sözleri sarf eden kişiler sadece Cumhurbaşkanının şahsına hakaret etmiş olmuyorlar aynı zamanda ona oy veren, destek veren, gönül veren milyonlarca insanın hür iradesine de saygısızlık ediyorlar."

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Erdoğan'a yanıt verdi