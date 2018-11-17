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  4. 17 Kasım 2018 10:40

Cumhurbaşkanlığı'na 25 lüks araç daha

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “6’sı yabancı menşeli” olmak üzere sürücülü olacak şekilde 25 araçlık kiralama ihalesi açtı.

Cumhurbaşkanlığı'na 25 lüks araç daha
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Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açılan ihaleye göre, gelecek yıl araç envanteri servis araçları ile birlikte 350’ye çıkacak Cumhurbaşkanlığı, “iki yıl süreli” yeni bir araç kiralama işlemi daha yapacak.

Araç ve personel sayısının büyüklüğüyle dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı, kısa süre içinde bir bölümü sürücülü olmak üzere üçüncü kez “araç kiralama” ihalesi açtı. Araç alımı ve kiralamada tüm kamu kurumlarında uygulanacağı açıklanan “tasarruf tedbirlerinin” dışında bırakılan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, altısı “yabancı menşeli” olmak üzere toplam 25 binek araç kiralayacak.

İhale şartnamesinde 25 aracın da sürücülü kiralanacağı bildirildi. İki yıl süreli kiralanacak 25 araçtan 19’u yerli olacak. Yabancı araçların siyah renkli ve en geç 2017 yılında üretilmesi, 2000 cc motor hacmine sahip olması, anahtarsız çalışma sistemi ve tam otomatik klimasının bulunması istendi.

Yerli araçlar için de benzer özellikler belirleyen Cumhurbaşkanlığı, bu araçlar için en fazla 4 bin 600 mm uzunluk istedi. Siyah, gri ve füme renkli olacak bu araçlarda, “iki bardaklı arka kol dayama” bölmesi, geri dönüş kamerası da olacak.

İhale şartnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı, araç kiralama ihalesini kazanacak firmadan “ihtiyaca göre” yeni araç talebinde bulunabilecek. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı, sözleşme süresi boyunca araç ve sürücü sayısını istediği kadar artırabilecek ve artırılan araçların ücreti ile sürücü ücreti, ihalede belirlenen fiyat üzerinden hesaplanacak. Sürücülerin bir günlük yemek ücretleri ise sadece 5 TL olarak belirlendi. 26 gün üzerinden sürücülere yemek parası olarak bir ayda 130 TL ödenecek.

 
 

Birgün

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