Cumhurbaşkanlığı'nda ''Mehmet Akif Ersoy'' depremi: Görevinden istifa etti

Güncelleme:

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasına ilişkin Sabah gazetesinin servis ettiği haberde ismi geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi dikkat çeken bir haber servis etti. Haberde, Ersoy'un tutuklandığı soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin ifadelerine yer verildi. Spiker, Ersoy ile üçlü ilişkiye girdiğini iddia etti. Spiker, Ersoy'u uyuşturucu kullanmakla da itham etti.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Sabah gazetesinin haberinde Furkan T. ismine özellikle vurgu yapıldığına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Terkoğlu, ''Sabah gazetesindeki haber, uyuşturucu ve cinsellik hikayelerinin arasında özellikle Furkan T. isminin altını çiziyor. Bu kişi “bilmek isteyen herkesin bildiği gibi” Cumhurbaşkanlığı’nda çok kritik bir koltukta oturuyor. Haber, “uyuşturucu ve grup seks üzerinden şekillenen yapı”nın Külliye’ye uzandığı mesajını veriyor. Sanıyorum ki bu haberin ardından hedefteki ismin “görevden affını istemesi” gelecek.'' ifadelerini kullandı. 

FURKAN TORLAK İSTİFA ETTİ

Bu ismin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak olduğu ortaya çıktı. Torlak, bugün çıkan haberlerde adının geçmesi üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

Furkan Torlak'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

