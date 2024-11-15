Cumhurbaşkanlığı'nda Öcalan zirvesi iddiası

Cumhurbaşkanlığı'nda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşen sürpriz görüşmenin nedeninin Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan olduğu öne sürüldü...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

İki lider arasındaki görüşme de MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "TBMM'ye gelsin, DEM Parti'nin grup toplantısında konuşsun" çağrısının da görüşüldüğü öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Bahçeli, görüşmede Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı gündeme getirdi.

Saymaz, Erdoğan'ın "herhangi bir tutum beyan etmediğini, evet ya da hayır demediğini" yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı şöyle: "Bahçeli, dört haftadan beri dile getirdiği “PKK’nın silahları bırakması kaydıyla İmralı’ya ‘Umut Hakkı’ tanınması ve Öcalan’ın DEM sıralarında çağrı yapması” önerisini dün özel görüşmede Erdoğan’a da ifade etti. Erdoğan, herhangi bir tutum beyan etmedi, evet ya da hayır demedi."