Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Twitter'dan yaptığı paylaşıma "ABD’nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Altun, Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kendi hesabı üzerinden şöyle yanıtladı:

"ABD'nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz. Washington, diğer ülkeleri suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunlarına odaklanmalıdır."