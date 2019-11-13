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  4. 13 Kasım 2019 00:10

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD için ''yeni sayfa'' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi ABD ile yeni sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD için ''yeni sayfa'' açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kişisel Twitter hesabında Türkiye - ABD ilişkilerine ilişkin olarak bir paylaşımda bulundu.

Altun, şunları söyledi:

"Önceki konuşmaları sırasında Erdoğan ve Trump, ortak kaygıları gidermek için isteklerini dile getirdiler. Her ikisi de, güçlü bir Türk-Amerikan işbirliğinin değerini kabul ediyor. Yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız."

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