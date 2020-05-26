Cumhurbaşkanlığı'ndan Ali Babacan'a gönderme

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan canlı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Babacan, Özdemir'in "Bu akşam seçim oldu siz kazandınız, ne yapardınız" sorusuna, "Meclis'in birinci günü birinci madde budur. Düşünce suçlularının özgür bırakılması. Bunu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın" yanıtını vermişti.

"KİMSE BUNU BÖYLE GÖREMEZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Babacan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden cevap verdi. Altun, Babacan'a cevap olarak, "Meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden öldürenleri, uzaktan bombalarla cana kıyanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz. Gerçekten vicdanı olan, evrensel hukuka gerçekten inanan, insan haklarını gerçekten savunan hiç kimse bunu böyle göremez" ifadelerini kullandı.

Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır.

"DAHA FAZLA DEMOKRASİ DAHA FAZLA ÖZGÜLÜK"

Tamamı, esasında millet ile vesayet odakları arasında bağımsızlık temelinde yürüyen bu mücadelede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük” ilkesi hayata geçirilerek büyük bir mesafe kat edilmiştir.

Erdoğan hükümetleri döneminde insan hakları, demokratikleşme ve evrensel hukuk anlayışının hayata geçirilmesi bağlamında hayata konan yenilikler ve yaşanan dönüşüm, bu milletin on yıllardır verdiği mücadelenin doruk noktasını teşkil etmiştir.

"MÜCADELE TAVİZ VERMEDEN SÜRMEKTEDİR"

Bugün demokrasimizi, güvenliğimizi, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden, değerlerimize saldıran, bizleri vesayet odaklarının esareti altına almaya çalışan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele güvenlik araçlarıyla ve hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden sürmektedir.

Ne yazık ki terör suçunu, bir düşünce suçu olarak gösterme gayreti içinde olanlar, ne milletin verdiği bu yüz yıllık mücadeleyi ne de bağımsız Türkiye idealine karşı gerçekleşen bu tehditleri kavrayabilmişlerdir. Bu çarpıtma hevesi maalesef masum değildir.

"DEVLET OLMANIN GEREĞİ YAPILMIŞTIR"

Terör, cinayet, seçilmiş iradeye darbe ve benzeri suçlar, Türkiye gibi dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde de tavizsiz şekilde cezalandırılmaktadır. Türkiye de bu suçları işleyenler bağımsız mahkemelerce yargılanmış, modern devlet olmanın gereği yapılmıştır.