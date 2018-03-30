Cumhurbaşkanlığı'ndan BM'ye çağrı: ''Göreve çağırıyoruz''

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin'de yaşanan gelişmelerle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı.



İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz. Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.