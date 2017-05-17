Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump açıklaması
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  4. 17 Mayıs 2017 07:26

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump açıklaması

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür." dedi.

Kalın, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeyi anımsattı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığını ifade eden Kalın, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır." diye konuştu.

recep tayyip erdoğan , abd , donald trump