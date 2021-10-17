Cumhurbaşkanlığı'ndan Fenerbahçe'ye dikkat çeken çıkış

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Fenerbahçe’nin Trabzonspor mağlubiyetinin ardından dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Fenerbahçe’nin Trabzonspor mağlubiyetinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Uçum, hakem Ali Şansalan’ın Fenerbahçe’nin aleyhine olan yönetimine isim vermeden tepki göstererek, “Sadece tutkulu bir Fenerbahçe taraftarının attığına inanın: ‘Fenerbahçe yönetimi takımımıza sahip çıkmak konusunda tecrübesiz belli ama öğrenirler eminim. Dediğim şu Fenerbahçe sahipsiz değildir, bunu herkes böyle bilsin. Çünkü burası Türkiye’” paylaştı.

İşte o paylaşım: