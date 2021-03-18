Cumhurbaşkanlığı'ndan İngilizce HDP açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP için açılan parti kapatma davası için Twitter'da yaptığı İngilizce paylaşımlarda "Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın HDP hakkında açtığı kapatma davasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

İngilizce tweetler atan Altun, "Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz” dedi. Fahrettin Altun'un tweetleri şöyle:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, HDP’nin kapatılmasını talep etmiştir.

HDP’nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.

HDP’nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri, açıklamaları ve faaliyetleriyle, defaatle ve istikrarlı olarak PKK’nın siyasi kanadı olduklarını kanıtlamıştır.

Bu ilişkinin, HDP’nin kapatılmasını veya bir başka cezai yaptırıma maruz bırakılması gerektirip gerektirmediği sorusu ise ancak Anayasa Mahkemesi tarafından cevaplandırılacaktır.

Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz.”