Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul ve Ankara'ya kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'teki gelişmelere ilişkin bilgi vererek, ''Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi olacak'' dedi.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kalın'ın açıklamalarından satır başları: Terörle mücadelede kararlılığımızın tam olarak devam edeceği güçlü bir şekilde yapıldı. PKK terör örgütüne çok ciddi darbeler vuran Pençe 1 ve Pençe 2 Harekatı devam edecek. Kıran Harekatı da netce almaya devam edyor. Dışişleri Bakanlığımızın br sunumu sözkonusuydu. Suriye sahası, Fırat'ın doğusu ve batısı etraflı br şeklde ela alındı. ABD ile güvenli bölgenin tesisi noktasında br adım atıldı. Bunun süreci ve kapsamıyla ilgli görüşmeler devam etmektedr.

" CUMHURBAŞKANIMIZ PUTİN'LE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPACAK"

Sahada uygulaması önemli. Münbiç yol hartasında yaşanılan oyalamaları kabul etmemiz mümkün değil. Fırat'ın batısında Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatıyla Cerablus güven altına alınmıştı. Bu bölgeye de yaklaşık 400 bin Suryeli mülteci geri döndü. İdlib konusu kritik bir hasasisyet arzediyor. 9. gözlem noktamızın intkal yoluna yapılan saldırı, hayatını kaybeden Suriyeliler ve sivillerle ilgli olarak tepkilerimz Rusya'ya ilettk. Önümüzdeki birkaç gün içersnde Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putn'in telefon görüşmesi olacak. Orada 12 gözlem kulesinin bulunduğu noktalarda mutabık kalınmışdı. Bu mutabakata bağlı kalınmasını beklyoruz.

Rejimin ihlallere son vermesi çağrısını yinelyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi yerlerinden göç etmek zorunda kaldılar. İnsani dramın adeta ayak sesleri olarak değerlendirdiğimiz sürecin derhal sonlandırılması için gerekli girişmleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğz.

"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Türkiye'ye gelen turist sayısı 21 milyonu aşmış durumda. Cari açıkta ciddi bir düşüşün olduğunu hatta cari fazlası olduğunu memnuniyetle ifade edebiliriz. Türkiye'ye yurtdışından gelen sermayenin ivmesini koruyor olması hatta yükselme trendine girmesi bir diğer önemli gösterge. Önümüzdek aylarda enflasyonda belli bir düşüşün gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bunun istihdama yansımaları da olacaktır.

Tarım ve Orman Bakanımız orman yangınlarıyla ilgli br sunum yaptı.Hem bakanlık olarak yapılması gerekenler hem de toplumun farkındalığın arttırılması noktasında brtakım yapılması gerekenlern arttırılması gerekllğn altı çzld. Yangında hasar gören arazlern mara açılması anayasaya aykırıdır. Yangın olduktan sonra ble tab k temennmz ve duamız olmaması ama olması halnde ble buralar tekrar orman arazs olarak tabata mutlaka kazandırılacaktır.

"İSTANBUL VE ANKARA İÇİN BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Terör örgütüne destek, yardım ve yatakçılık yapmak gibi suç kapsamına giren bir eylem içinde olmayan hiçbir belediye başkanıyla ilgli böyle bir tasarruf sözkonusu değl. İstanbul ve Ankara için böyle bir şey sözkonusu olmadığına göre bir durum yok. Terör örgütlerinin mensuplarını çeştli isim ve kılıflar altında beledyeye alan beledye başkanlarıyla ilgli kanunlar çerçevesnde adımlar atılmıştır. Seçmlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratk kurallar çerçevesnde hayata yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değldir. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. Sayın Bahçeli'nn sayın Cumhurbaşkanımızla br telefon görüşmes olmadı ama nşallah 26 Ağustos'ta Malazgrt'te brarada olacaklar. Belk orada bu konuyu ele alma gündemler olur.



