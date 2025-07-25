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Cumhurbaşkanlığı'ndan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan kabine revizyonu açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kabine üyeleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimler ve ekonomi yönetimine dair ileri sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin ardından açıklama yapıldı.

DMM'den yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

“Bazı basın organlarında “Ekonomi Direksiyonu Zorda” başlığı altında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfen dile getirilen söylemler, kabine üyeleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimler ve ekonomi yönetimine dair ileri sürülen iddialar tamamen asılsız, spekülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeriği taşımaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in görevine devam ettiği, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğü gerçeği ortadadır.

Kamu kurumları ve yetkililerine yönelik gerçek dışı iddialarla yürütülen algı operasyonları, ekonomiye ve piyasalara duyulan güveni sarsmaya, yatırımcı güvenini zedelemeye ve piyasalarda olumsuz spekülasyonlara zemin hazırlamaya hizmet etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, kabineyle ilgili tasarruflarını anayasal yetkileri çerçevesinde, yalnızca uygun gördüğü zamanda ve resmî kanallar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Aksi yönde yapılan yayınlar etik gazetecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Dezenformasyona yönelik yazı ile kulis adı altında dolaşıma sokulan içerikler ise kamuoyunda belirsizlik yaratmak, ekonomik istikrarı hedef almak, siyasi manipülasyon üretmek ve halkı yanıltmak maksadını taşımaktadır.

Gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri arasında yer alan doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararına hizmet ilkelerine riayet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

Vatandaşlarımızın, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olması önem arz etmektedir.”

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Etiketler Cumhurbaşkanlığı dmm Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iletişim başkanlığı mehmet şimşek Revizyon
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