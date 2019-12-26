  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 26 Aralık 2019 09:32

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul resti: ''Başlayacak ve bitireceğiz''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kanal İstanbul'a ilişkin, yeni bir açıklama yaparak kararlı olduklarını belirterek "Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul resti: ''Başlayacak ve bitireceğiz''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz" dedi.

Kanal İstanbul projesinin çevre katliamına neden olmasının yanında stratejik olarak Türkiye’yi zor sokacağı da belirtiliyor. Öte yandan Kanal İstanbul’un yapılacağının açıklanmasından bu yana 30 milyon metrekare arazinin de el değiştirdiği iddia ediliyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kanal istanbul , cumhurbaşkanlığı , kanalistanbul , fuat oktay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM