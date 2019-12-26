Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul resti: ''Başlayacak ve bitireceğiz''

Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz" dedi.

Kanal İstanbul projesinin çevre katliamına neden olmasının yanında stratejik olarak Türkiye’yi zor sokacağı da belirtiliyor. Öte yandan Kanal İstanbul’un yapılacağının açıklanmasından bu yana 30 milyon metrekare arazinin de el değiştirdiği iddia ediliyor.