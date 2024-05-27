Cumhurbaşkanlığı'ndan Süleyman Soylu yalanlaması

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sokak hayvanlarının toplatılmasına ve uyutulmasına tepki gösterdiğine dair iddia Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun AK Parti'nin tepki çeken sokak hayvanları teklifine "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır", "Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” gibi sözlerle tepki gösterdiği öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı” iddiası doğru değildir.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin iddia edildiği gibi bir açıklaması olmamıştır. Bahse konu haberlerde geçen ifadeler, Süleyman Soylu'ya ait değildir.

Süleyman Soylu'ya atfedilen açıklamanın, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kurgulanarak sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."