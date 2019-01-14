Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'a bir yanıt daha
Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'a bir yanıt daha
Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
İşte Game Of Thrones’un yeni sezon tarihi ! Fragman yayınlandı
İşte Game Of Thrones’un yeni sezon tarihi ! Fragman yayınlandı
Araç sahipleri dikkat ! Sigorta firmaları faturayı araç sahiplerine kesti
Araç sahipleri dikkat ! Sigorta firmaları faturayı araç sahiplerine kesti
Trump'ın küstahlığı ateşi körüklerdi: Dolar/TL yeniden yükselişe geçti
Trump'ın küstahlığı ateşi körüklerdi: Dolar/TL yeniden yükselişe geçti
İstanbul'a kar geliyor ! Tarih verildi
İstanbul'a kar geliyor ! Tarih verildi
Korkutan uyarı: Musluk suyu damacanadan daha sağlıklı
Korkutan uyarı: Musluk suyu damacanadan daha sağlıklı
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Ocak 2019 09:59

Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'a bir yanıt daha

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'a bir yanıt daha
A+ A-

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'un, "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasına cevap verdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürtlerin düşmanı değil, hamisi olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için farketmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye’de tam da bunu yapmaktadır."

Trump'tan küstah sözler: Türkiye'yi mahvederizTrump'tan küstah sözler: Türkiye'yi mahvederiz

Türkiye'den Trump'a jet yanıtTürkiye'den Trump'a jet yanıt

 

 

cumhurbaşkanlığı , türkiye , trump , Fahrettin Altun , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM