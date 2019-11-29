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  4. 29 Kasım 2019 13:41

Cumhurbaşkanlığı'nın 1 günlük gideri ortaya çıktı

2020 yılı asgari ücret tespit komisyonu ile ilgili bir açıklama yapan CHP milletvekili Kani Beko Cumhurbaşkanlığı'nın bir dakikalık giderinin 2020 lira olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 1 günlük gideri ortaya çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekil Kani Beko, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında 2 Aralık'ta görüşmelere başlayacak olan 'asgari ücret tespit komisyonu' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonu'nun asgari ücreti hesaplarken 4 kişilik bir aile üzerinden hesap yapması gerektiğini belirten Beko, devlet memurlarının aldığı en düşük ücretle asgari ücretin aynı olması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı'nın asgari ücretle çalışan bir işçiden 30 kat fazla maaş aldığını söyleyen Beko "Benim yapmış olduğum araştırmaya göre sarayın 1 dakikalık gideri 2020 TL'dir. Ama bu 2020 TL'yi alabilmek için asgari ücretle çalışan bir işçi bir ay çalışmaktadır" dedi.

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