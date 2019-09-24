Cumhurbaşkanlığı'nın giderleri 2,6 kat artı

Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı'na ilişkin 2018 yılı denetim raporu yayınlandı. Raporda yer alan faaliyet sonuçları tablosuna göre mutfaktan temizliğe, giyimden bakım ve onarıma kadar birçok başlıkta Cumhurbaşkanlığı'ın harcamalarındaki artış yaşandı. 2017 yılında 362 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı'nın toplam gideri 2018'de yüzde 160 artarak 943 milyon lirayı aştı.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre gelirleri 305 milyon lirada kalan Cumhurbaşkanlığı'ın kasası geçtiğimiz yıl 637.8 milyon lira açık verdi.

MAL VE HİZMET ALIMINA 428 MİLYON

Cumhurbaşkanlığı personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderleri 14 milyon liradan 22.8 milyon liraya çıkarken, toplam personel gideri 106 milyon liradan 181 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 107 milyon lirasının sözleşmeli personele ait olması dikkat çekti. Mal ve hizmet alımına toplam 428 milyon 360 bin lira harcama yaparken, projeler kapsamında yapılan harcamalar 943 milyon 646 bin lira oldu. 2017 yılında mal ve hizmet alımları için 156.4 milyon lira, projelere ise 24.6 milyon lira harcanmıştı.

ENERJİ FATURASI KABARDI

Su, ısıtma gideri, elektrik gideri, internet harcaması aboneliği gibi kalemlerden oluşan “tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” 25.5 milyon liradan 40.9 milyon liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı'ın hizmet alımları ise 74 milyon liradan 48 milyon liraya geriledi. Cumhurbaşkanlığı kompleksinin içinde yer alan binaların bakım ve onarımı için 2018'de 4.3 milyon lira harcandı.

MUTFAK MASRAFLARI İKİYE KATLANDI

Cumhurbaşkanlığı'nın kırtasiye masrafları 1 milyon 641 bin liradan 2.2 milyon liraya çıktı. “Beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri” için ise 5 milyon 311 bin liraya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı'ın mutfak masrafının 2017 yılında 2 milyon 646 bin lira olduğu dikkate alındığında, harcamaların iki kat arttığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı'ın temizlik ekipmanları gideri ise hafif artışla 3 milyon 839 bin lira oldu..

Cumhurbaşkanlığı “tıbbi ve laboratuvar sarf malzemelerine” 2017'de 2 milyon 784 bin lira harcarken bu rakam 2018'de 4 milyon 179 bin lira oldu. Cumhurbaşkanlığı'daki bitki ve ağaçlar için yapılan zirai madde harcaması ise 188 bin liradan 700 bin liraya çıktı.

TÖREN VE AĞIRLAMAYA 48.9 MİLYON

Giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemeleri giderleri ise 7 milyon liradan 10 milyon liraya çıktı. 2017 yılı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiri ile temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü tören, fuar ve organizasyon giderleri için 36.2 milyon lira harcanırken, 2018'de bu rakam 48.9 milyon lira oldu. Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan para transferi 7 milyon 975 bin liradan 9 milyon liraya yükseldi. Ailelere ise 5 milyon lira para yardımı yapıldı.

