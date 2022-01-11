Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Melih Gökçek hakkında canlı yayında "Ankara Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Melih Gökçek tutuklansın" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin FETÖ iddiaları nedeniyle istifa ettirilen eski başkanı Melih Gökçek’in, COVID nedeniyle tedavi gören Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’na “Bence zaman geçmeden kısa zamanda tövbe et” demesi siyaset dünyasında tepki toplamaya devam ediyor.

Milli Görüş camiasından gelen tepkilerin yanı sıra Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Melih Gökçek hakkında TV5 kanalında çok sert ifadeler kullandı.

“Melih Gökçek tutuklansın” diyen Cemal Enginyurt, “Ankara Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum” diyerek Gökçek’in FETÖ’cülerle yakın zamana kadar beraber çalıştığını söyleyerek tutuklanması gerektiğini savundu.

MELİH GÖKÇEK NE DEMİŞTİ ?



Melih Gökçek, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu ile ilgili son paylaşımında “Temel Karamollaoğlu aşağıdakilerden hangisi ile beraber haşrolmak istersin... Geçmiş olsun covit olmuşsun... Bak ölüm bir karış ötede... Sevgili Peygamberimiz 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' buyurmuş... Bence zaman geçmeden kısa zamanda tövbe et...” ifadelerini kullanmıştı.