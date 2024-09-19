Cüneyt Özdemir'den rakı gösterip ''Atatürkçüyüm'' diyenlere sert sözler
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, "sürekli rakı gösteren adamlar var. Ben Atatürkçüyüm. Sen geri zekalısın. Gösterdiğin zaman laik olmuyorsun. Alkol sağlığa zararlıdır." açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara geldiklerinde rakının litre fiyatını 140 liraya indireceği vaadi tartışmalara neden oldu. Özel, sağlığa zararlı içkiyi özendirmekle eleştirildi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, rakı tartışmalarıyla ilgili kendi Youtube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Özdemir, "Sürekli rakı gösteren adamlar var. Ben Atatürkçüyüm. Sen geri zekalısın. Gösterdiğin zaman laik olmuyorsun. Alkol sağlığa zararlıdır. Geldiğimiz yere bak. Korkmuyor bu AK Parti'den. Allah'tan da korkmuyor. Sağlıgından kork zaten. Sana kim ne yapacak rakı çarpıyor seni." yorumunda bulundu.
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