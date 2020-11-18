''Dalkavuklar AK Parti'nin içini boşalttı''

İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, ülke gündemine bomba gibi düşen Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifası ve sonrasında yaşananlarla ilgili kapsamlı bir makale yayımladı. David Gardner imzalı analizde Türkiye tarihinde en uzun soluklu iktidar görevini yapan AK Parti'nin son 10 yıl içinde geldiği nokta değerlendirildi. AK Parti'nin içinin boşaltıldığı kanatinde bulunulan analizde Erdoğan'ın etrafının dalkavuklarla sarıldığı öne sürüldü.

'ERDOĞAN'IN ETRAFINI DALKAVUKLAR SARDI'

"Erdoğan'ın etrafını dalkavuklar sardı!" başlığı ile yayımlanan makalede David Gardner, "Modern zamanların en başarılı siyasi partisinin içi 10 yılda boşaltıldı. Bu durum her zaman böyle değildi. Ekim 2002’de seçimi kazanmadan önce AK Parti, 22 ay içerisinde 42 bin seçmen ile görüştü. Bunu yaparak Erdoğan ve arkadaşları çok sağlam ve içten bir kitle hareketi yarattı. Fakat sadece 10 yıl içerisinde dalkavuklar bilgi ve fikir akışını kesmeyi başardı” yorumunu yaptı.

'BÜTÜN KURUCULARLA BAĞINI KESTİ'

Gardner makalesinde, “2003 yılında başbakan olduğunda Türklerin umutları ve hayallerini biliyordu. Fakat 2013’ün ortasına gelindiğinde onun ne yiyip içmekten ve kaç çocuk yapılmasına kadar sözlerine tepkiler büyüdü. Albayrak egemenliği sonrasında geldi. Erdoğan, hükümetinin ilk zamanlarındaki liberal ve laik kesimle bağını kopardı. AK Parti’nin bütün kurucuları Abdullah Gül, Hüseyin Çelik, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Yalçın Akdoğan’la bağını kesti. Cumhurbaşkanlığına geçti ve yasama, yürütme, yargıyı eline aldı” ifadesini kullandı.

'ALBAYRAK'IN İSTİFASI ŞOK ETTİ'

Albayrak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra hükümetteki en güçlü isim olduğu belirtilirken istifaya neyin sebep olduğunun bilinmediği aktaran David Gardner Berat Albayrak’ın istifasının bir şok etkisi oluşturduğunu belirtti.

Gardner, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Albayrak, düşman ettiği yetkililer ve iş insanları tarafından itiraz edilemeyen biri olarak görülüyordu. Bazıları Naci Ağbal’ın daha geleneksel ve eleştirel yaklaşımının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiyi tehlikeye atan yanlış yönlendirilmiş politikasını değiştirmeye ikna ettiğini düşünüyor. Sadece Albayrak, Cumhurbaşkanı’nı eleştirilerden ve rakiplerden izole etmedi” yorumu yapıldı.

Gardner makalesini, “Modern zamanların en başarılı siyasi partisinin içi boşaltıldı ve Türkiye'nin ekonomisini yöneten ekibin acilen değişmesi de bunu durduracak gibi görünmüyor” sözleriyle bitirdi.

Berat Albayrak, 8 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa ettiğini duyurmuştu. İstifanın gerekçesi 'sağlık sorunları' olarak bildirilmişti. Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna ise Lütfi Elvan atanmıştı.