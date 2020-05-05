SON DAKİKA
YKS'YE GİRECEKLER DİKKAT! ÖSYM BAŞKANI DETAYLARI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 05 Mayıs 2020 16:18

Danıştay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı

Zerrin Güngör'ün emekli olmasından sonra yapılan Danıştay Başkanlığı seçimlerinde 3.turda da başkan seçilemedi. Danıştay Başkanlığı seçimlerinin yarın devam edileceği öğrenildi.

Danıştay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Zerrin Güngör'ün yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olması nedeniyle Danıştay Başkanlığı için Danıştay Genel Kurulunca seçim yapıldı.


Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan seçimin 3 turundan da sonuç çıkmadı. Seçime yarın devam edilecek.


Danıştay Başkanı seçilebilmek için 65 üyenin oyunun alınması gerekiyor. Son turda Zeki Yiğit 53, Fethi Aslan 48 oyda kaldı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
danıştay , başkanlık seçimi , danıştay başkanı kim olacak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM