Davutoğlu: ''AK Parti değerlerini hızla zayıflatıyor''

Konya'da yayın yapan Kanal 42 Televizyonuna konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Davutoğlu ''AK Parti kendi değerlerini hızla zayıflatıyor... Yapılan şey itibar suikastidir, bizi üzen dostlarımızın suskunluğudur'' dedi.



Kanal 42 Televizyonunun sahur programına konuk olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbakanlık koltuğundan inişini hızlandıran ve kamuoyunda ‘Pelikan bildirisi’ olarak kimliği meçhul açıklamayla ilgili ilk kez yorum yapan Davutoğlu, AKP’nin kendi değerlerini hızla zayıflattığını, partinin içine itibar suikasti virüsünün bulaştırıldığını savundu.

Davutoğlu “Pelikan Dosyası adında bir olaya şahit olduk. Maalesef partide bir çok isme karşı bu yapıldı. En son Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e yapılan da buna benzer bir durum. Bizi en çok üzen ise dostlarımızın bu konuda suskunlukları olmuştur. Yapılan şey itibar suikastidir, bizi üzen dostlarımızın suskunluğudur” diye konuştu.

Davutoğlu’nun başbakanlığının son günlerinde 1 Mayıs 2016 gecesi “Pelikan dosyası” başlığıyla bir blog sitesinden yazı kaleme alınmış, yazıda Davutoğlu ve ekibi hedef alınarak istifaya çağrılmıştı. Bu bildirinin yayımlanmasından 4 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Davutoğlu istifa kararı almıştı.