Davutoğlu: Amerikan heyetine gerekli cevap verilmelidir

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu "Tüm vatandaşlarımızı birleştirmesi gereken, omuz omuza verme günü olan bu tür durumlarda güvenlik endişelerini fırsat bilerek siyasi hesaplara girmenin ise kimseye fayda getirmeyeceği akıldan çıkarılmamalıdır" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir haftasını dolduran #BarışPınarıHarekatı’nda hayatını kaybeden askerlerimize ve sivillere rahmet diliyorum. Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerinin karşılanması için başlattığı operasyonla terör tehdidinin bertaraf edilmesini umuyorum."

"Amerikan heyetine gerekli cevap verilmelidir"

"Ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir. Bir yanda Türkiye’nin endişelerine kulak tıkayıp diğer yanda haklı adımlarına karşı çıkmayı anlamak mümkün değildir.

Operasyon kısa ve uzun vadede coğrafyamızdaki kardeş halkların hukukuna zarar vermemelidir. Tüm dış güçler çıkarı bittiğinde gider ancak biz yan yana yaşamaya devam edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımızı birleştirmesi gereken, omuz omuza verme günü olan bu tür durumlarda güvenlik endişelerini fırsat bilerek siyasi hesaplara girmenin ise kimseye fayda getirmeyeceği akıldan çıkarılmamalıdır."