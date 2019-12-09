Davutoğlu cephesinden Erdoğan'a: ''Eğer samimi ise...''

Erdoğan tarafından dile getiren 'dolandırıcılık' suçlamalarına yeni parti kurması beklenen Ahmet Davutoğlu ve ekibinde yer alan isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dolandırıcılık suçlamasına Ahmet Davutoğlu cephesinde tepkiler dinmiyor.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Davutoğlu cephesinde, Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi çıkışıyla, yeni parti hareketini itibarsızlaştırmak ve partinin kuruluş hazırlığını sürdüren kadroların moralini bozmak istediği düşüncesi hakim.

AK Parti'de il başkanlığı yapan tek kadın isim olan ve Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alması beklenen Yeşim Karadağ, "Şehir üniversitesi ile ilgili özellikle son dönemlerde basına yansıyan olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle bir eğitim kurumunun böyle bir olay ile gündeme gelmiş olması zaten başlı başına yanlıştır. Siyaset ile eğitimin hiçbir zaman bir araya getirilmemesi gerekmektedir" dedi.

"ARAZİ KONULARINDA KENDİSİNDEN HABERSİZ BİR ADIM ATILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Halen AK Parti üyesi olan ancak yeni parti hareketlerine destek veren eski bir milletvekili ise, "Sayın Erdoğan, yeni partileri daha kurulmadan bir itibar suikastı ile etkisiz hale getirmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Davutoğlu'ndan "malum zat" diye bahsetti. Ancak arazi konularında kendisinden habersiz bir adım atılmasının mümkün olmadığı da herkesin malumu. Eğer sayın Cumhurbaşkanı gerçekten samimi ise, o zaman Davutoğlu'nun siyasilerin mal varlıklarının araştırılması ile ilgili çağrısına da kulak verir." şeklinde konuştu.

AK Parti'li isim sözlerini şu şekilde tamamladı; "Yeni partilerin AK Parti tabanında bir karşılık bulamayacağına inanılıyordu. Ancak git gide bu iş AK Parti'ye ciddi zararlar verecek bir seviyeye doğru ilerledi. Önlem olarak da itham etme taktiği kullanıldı."