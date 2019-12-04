Davutoğlu cephesinden flaş karar ! Tarih verdiler

Yeni partisinin hazırlıklarına devam eden eski Başkbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin, kurulacak yeni partiyi mal varlıklarını açıklayarak ilan etme kararı aldıkları öğrenildi.



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Davutoğlu, Kurucular Kurulu’yla yaptığı toplantıda partinin tüzük, program, logo, isim konusunu masaya yatırdı.

YENİ PARTİNİN İSMİ VE LOGOSU BELİRLENDİ

Partinin isim ve logo konusundaki alternatifler 5’e indirildi. Önümüzdeki günlerde isim ve logo konusunda son bir görüşme yapılarak karar verilecek.

PARTİNİN KURULUŞ TARİHİ NETLEŞTİ, KURULUŞA İLİŞKİN EVRAKLAR TAMAMLANIYOR

Tarafsız Ajans'tan Mehtap Gökdemi'in haberine göre, Davutoğlu’nun kuracağı partinin tarihi de neredeyse netleşti. Partinin kuruluş çalışmalarıyla ilgili, “15 Aralık’a kadar her şey biter. 15 Aralık’tan sonraki günlerde de Pazartesi, Salı günü de İçişleri Bakanlığına teslim edilir. Bir yandan da evrak işleri yapılıyor. Kanunların istediği evraklar tamamlanıyor” denildi.

KURUCULAR KURULUNDA KADINLAR VE GENÇLER AĞIRLIKTA

Kurucular Kurulunda kadın ve gençlerin ağırlıkta olduğu belirtildi. Kurucular Kurulu’nun yaklaşık 4’te 1’i kadın. Kurucular Kurulu’nda yaşları 20 ile 30 arasında yaklaşık 20 genç bulunuyor.

Kurucular Kurulu’na 10 ismin daha ekleneceği ve sayının 100’ü geçeceği belirtildi.

MAL VARLIKLARINI AÇIKLAYACAKLAR

Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayarak siyasete girecek. Bütün Kurucular Kurulu malvarlıklarını açıklayacak.

Siyasete yeni girecek partide; adalete, özgürlüğe, birlik ve beraberliğe reformlara vurgu yapılacak.