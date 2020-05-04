Davutoğlu: ''Darbeler Twitter Kampanyalarıyla Engellenmez''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.“AK Parti ve sayın Erdoğan son dönemde gündem değiştirici söylemleri istismar otoriter eğilimlerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır” diyen Davutoğlu şöyle konuştu:

*Kah beş para etmez, akademik olarak çapsız, gazetecilik açısından yetersiz bir rapordaki yarım yamalak bir cümleden bütün ülkeyi darbe tehdidi ile ayağa kaldırıyorlar kah bir siyasetçinin sorumsuz ifadesinden bütün memleketin darbe tehdidi ile savaşması için kendi kendilerini oyalıyorlar.

*Ülkemizi bir trol ülkesine, iktidarı bir propaganda şirketine çeviren bu durum gerçekten traji-komik manzaraların oluşmasına yol açıyor.

“DARBELER TWİTTER KAMPANYALARIYLA ENGELLENMEZ”

Türkiye’de olası bir darbe tehlikesine karşı sanal alemden değil Ankara’da yapılacak toplantılarla ele alınabileceğini belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Türkiye hala darbelerin yapılabileceği bir ülke ise bu darbeler iktidarın twitter kampanyalarıyla, çocuksu mesajlarıyla sanal alemde değil ülkenin başkenti Ankara'da ciddi bir şekilde meselelere eğilerek engellenebilir.

*Devletin kritik meseleleri siber güvenliğinden kimsenin emin olmadığı dijital ortamda yapılan toplantılarda değil, sosyal mesafeye dikkat ederek başkentte yüz yüze yapılan toplantılarda ele alınabilir.



*Öyle düşünmüyoruz ama Türkiye hala darbelerin yapılabileceği bir ülke ise bu darbeler tweet atarak değil sayın Cumhurbaşkanının 45 gündür gitmediği ülkenin başkentine ivedi olarak dönmesiyle engellenebilir.

“GÜNDEMİ MANÜPULE ETMEK İÇİN OLMADIK YOLLARA BAŞVURUYORLAR”

“Bu ülke sosyal medya kampanyalarıyla değil devlet ciddiyetiyle yönetilebilir” diyen Davutoğlu, “Şubat sonundan beri ülkemizin başındaki ağır musibetleri asgari düzeyde yönetmeyi beceremeyenler, daha da kötüsü önümüzdeki aylarda ortaya çıkan ağır faturayı ve zararı nasıl kontrol altına alacaklarını bilemeyenler gündemi manipüle etmek için olmadık yollara başvuruyorlar” diye konuştu.

“İKTİDAR SORUNLARDAN KORKUYOR”

İktidarın milletten korktuğunu vurgulayan Davutoğlu, konuşmasını söyle sürdürdü;

*İktidar Bir an önce milleti korkutmaya çalışmak yerine kendi korkularıyla yüzleşmelidir.İktidar, ekonomik faturadan korkmaktadır, sorunlardan korkmaktadır, demokrasiden korkmaktadır, adaletten korkmaktadır, hepsinden daha önemlisi milletten korkmaktadır.

*Korktuğu için de liyakatin, adaletin, sağduyunun, demokrasinin ve farklılıkların seslerini bile duymak istememektedir.



*Fakat ne yazık ki iktidarın getirdiği noktada iktidar partisinin bazı yandaşları bir darbe ihtimalinde beline kaç silah takacağını, kaç kurşun sıkacağını, ne kadar kan dökeceğini, kimlerden nasıl intikam alacağını sıralamakta adeta bir yarışa girmektedir.

“MASKE KRİZİ ÜLKENİN YÖNETİLEMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

Ak Parti'nin basit bir maske dağıtımını dahi beceremediğini sözlerine ekleyen Davutoğlu, “Maske krizi mevcut iktidarın yönetim zaafını ortaya seren en güzel örneklerden biridir. İktidar, basit bir maske dağıtımını dahi başaramamış, maske dağıtımını maske krizine çevirmiştir. Basit bir altyapı ile asgari bir yönetim becerisi ile çözülebilecek basit ama hayati bir mesele maalesef 2 aya yakın zamandır halen çözüme kavuşturulamamıştır. Maske krizi ucuz popülizm ile ciddi meseleler çözülemediğini, ülke yönetilemediğini bir kez daha göstermiştir” dedi.