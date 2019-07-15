Davutoğlu ekibinden AK Parti’ye çok sert 15 Temmuz mesajı

Yeni parti kurma hazırlığındaki AK Partili eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın isimler, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine ilişkin mesajlarında AK Parti’yi de sert bir dille eleştirdiler. O isimler arasında, bir dönem AK Parti’nin Ankara ve İstanbul il başkanlıklarını yapmış, yine AK Parti’den milletekili olmuş siyasiler yer alıyor.

Davutoğlu’nun ekibinden, AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, “Reformların yapılmaması, açık uyarılara rağmen yanlışlarda ısrar edilmesi bu mücadeledeki samimiyet ve beceri konusunda zihinlerde tereddüt oluşturuyor” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

“Devletler böyle büyük badireler atlattıktan sonra yeni hukuk anlayışları geliştirir, şeffaflıkta,kamunun ehliyet ve liyakata göre yapılanmasında büyük reformlar yapabilirlerse saygıyı ve desteği hakederler,o ülkenin insanlarıda idarecilerinin yanında kenetlenir. Rabbimiz bizleri fetö ve benzeri hastalıklı yapıların saldırısından, basiretsiz yöneticilerden, birliğimizi ve güvenliğimizi zedeleyecek davranışlardan korusun. Bu asil milleti her zaman güçlü, başarılı ve huzur içinde kılsın inşallah.”

Yine Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de, “Ülkemiz; adalette, kalkınmada, demokratik normlarda, dış politikada, devlet yönetiminde, iç siyasette adı konmamış çok ciddi krizler yaşamaktadır. Bu millet, her ne şartta olursa olsun, sıkıntılarla nasıl baş edeceğini 15 Temmuz’da göstermiştir” şeklindeki mesajıyla AK Parti’ye sert eleştirilerden bulundu.

Davutoğlu’na yakın bir diğer isim, AK Parti eski Milletvekili Selçuk Özdağ da yazdığı 15 Temmuz mesajlarında, “Darbelerle mücadelenin yolu otoriterleşmek değil, adalet, demokrasi, güvenlik ve özgürlük dengesini doğru kurmaktır. Bu kurulamadığı için toplumda her geçen gün büyüyen yakınmalar ve adalet duygusunu örseleyen manzaralar ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullanarak AK Parti’ye sert çıktı.