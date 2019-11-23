Davutoğlu, kurmayları ile birlikte kampa giriyor

Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kuruluş takvimi belli oldu. Davutoğlu partisini Aralık ayında kurmayı planlıyor. Davutoğlu yeni yıla girmeden partisinin tabelasını asmış olacak.

Davutoğlu, partinin kuruluşu için resmi müracaat yapmadan önce Kurucular Kurulu ile bir araya gelecek.

DAVUTOĞLU KURMAYLARIYLA İKİ GÜNLÜK KAMP YAPACAK

Tarafsız Haber Ajansı’nda yer alan bilgiye göre, Davutoğlu partiye son şeklini vermek üzere Kurucular Kurulu ile birlikte Ankara’da iki günlük kamp yapacak.

Toplantıda, hazırlanan Parti Tüzüğü ve Programı Kurucular Kurulu’nun görüşlerine açılacak ve istişare edilecek. Tüzük ve Program konusunda ilave ya da eleştiri varsa dikkate alınacak ve Kurucular Kurulu’nun tamamının iştirak ettiği Parti Programı ve Tüzüğü netleşmiş olacak.

PARTİYİ ANLATMAK İÇİN TANITIM PROGRAMI YAPILACAK

Parti kurulduktan sonra tanıtım programı da yapılacak. Kurucular Kurulu’nun tanıtıldığı, parti programının anlatıldığı tanıtım programı düzenlenecek.

Kurucular Kurulu, Parti Programı’nın ve Tüzüğü’nün tanıtımının yapılacağı mütevazı, gösterişten uzak bir program yapılacağı ifade edildi.



