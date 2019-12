Davutoğlu ve Babacan için bomba ''Cumhur İttifakı'' iddiası !

Karar yazarı İbrahim Kiras, AK Parti'de yeni parti kurma hazırlıklarına hız kesmeden devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan birinin Cumhur İttifakı'na dahil edilme hesaplarının yapıldığını belirtti.



Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kiras, yeni parti kurma hazırlığı içinde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın AK Parti için siyasi bir tehdit olduğunu yazdı. "Çaresizlik o noktada ki 'Davutoğlu ile Babacan’dan biri acaba Cumhur İttifakına dahil edilebilir mi' hesapları yapanlar var yüksek sesle" diyen Kiras, "Bu insanlar giderken arkalarından teneke çalan kişilerin şimdi böyle stratejiler üretmeleri çok ilginç" ifadesini kullandı.

Kiras, AK Parti'de HDP için de "Cumhur İttifakı'na dahil edilebilir mi" diye düşünenlerin olduğunu belirtirken, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın bizzat cezaevinden gönderdiği mektupla Cumhur İttifakı'na destek verdiğini ifade etti.

Kiras'ın, "Peki, HDP ne olacak?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İlk gündeme geldiği sıralarda da uzunca değerlendirdiğimiz bu konuyu şunun için hatırlamakta fayda var: Bugün iktidar partisi için asıl problem kendi içinden kopan gurupların oluşturduğu siyasi tehdit. Biri Ahmet Davutoğlu, diğeri Ali Babacan liderliğinde yola çıkan iki yeni parti girişimi her halükârda AK Parti’den belirli oranda bir seçmen kitlesini transfer edecek. Buna karşılık, iktidar partisini yönetenler ise epeyce süredir 'şununla mı ittifak yapalım, bununla mı cephe kuralım' diye hesap yapıp dururken parti tabanındaki küskünleri yeniden kazanmayı, artık böyle gitmez diyerek ayrılan eski yol arkadaşlarıyla ittifak yapmayı hiç akıllarına getirmediler.

AK Parti-MHP oyları yetmez olunca Doğu Perinçek ittifaka dahil edildi, HDP olabilir mi diye düşünenler bile oldu, Öcalan bizzat cezaevinden gönderdiği mektupla Cumhur İttifakına destek verdi… 'Koalisyonlar ne kötü şey be birader' denilerek geçilen hükümet sisteminde iktidar ortaklarının sayısı her geçen gün artıyor... Taşıma suyla değirmeni döndürmek için her ihtimal hesaba katılıyor ama yıllar boyunca bu değirmeni döndürmüş olan derenin suyunun neden kuruduğunu araştırmak akla gelmiyor.

Çaresizlik o noktada ki 'Davutoğlu ile Babacan’ın aralarında anlaşamadıkları için ayrı ayrı kurdukları partilerin aynı siyasi blokta yer almaları mümkün olmayabilir. Bunlardan biri acaba Cumhur İttifakına dahil edilebilir mi' hesapları yapanlar var yüksek sesle… Bu insanlar giderken arkalarından teneke çalan kişilerin şimdi böyle stratejiler üretmeleri çok ilginç…"