Davutoğlu ve Gül'den dikkat çeken görüntü

İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'nin cenazesi, bugün ikindi vakti Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kılındı.

AK Parti’den kopup yeni parti kurma çalışmaları yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Bakan Ali Babacan ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı parti tartışmaları sürerken, cenazedeki bir ayrıntı ise dikkat çekti.

Cenazede; Abdullah Gül ile Davutoğlu'nun yan yana saf durduğu görüldü.

Cenazede ayrıca; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.

Karamollaoğlu'nun, Gül ile el sıkıştığı da fark edildi.

Cenazedeki söz konusu fotoğraflar ise, Abdullah Gül’ün ofisinin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.