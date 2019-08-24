Davutoğlu'na ''7 Haziran - 1 Kasım'da ne oldu açıkla'' çağrısı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım süreciyle ilgili ifadelerine tepki yağıyor. Dün gittiği Sakarya’da “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” ifadelerini kullanan Davutoğlu’na ‘süreci açıkla’ çağrısı yapıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Davutoğlu’nun videosunu ekleyerek attığı tweette, “Haydi Sayın Davutoğlu, çıkın açıklayın. 7 Haziran 1 Kasım arası neler oldu, hangi suçlar işlendi, açıklayın… Failleri insan yüzüne çıkamasınlar, cezalandırılsınlar… Haydi yapın bu iyiliği bu ülkeye!” dedi.

Duvar'ın aktardığına göre CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 7 Haziran-1 Kasım arası yaşanan saldırıları ‘seçim propaganda yöntemi’ olarak nitelendirirken şunları söyledi; “Terör araştırma önergelerimizin reddedildiği, tarihimizin en büyük terör katliamlarının göz göre göre yaşatıldığı, terör ikliminin mimarları uygulayıcıları hala aramızda diyor dönemin Başbakanı Davutoğlu.”

"NE BİLİYORSA HİÇ BEKLEMEDEN AÇIKLAMALI"

RTÜK Üyesi Faruk Bildirici de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Davutoğlu ne biliyorsa hiç beklemeden açıklamalı. Aksi halde sözleri politik atraksiyondan öteye gitmez. Hem gerçeği saklamak da suçtur. 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönemde Bombalar patladı, insanlar öldü, korku toplumu olduk o günlerde. Unutmadık…” ifadelerini kullandı.

HDP'DEN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun HDP’li belediyelere kayyum atanmasına ilişkin açıklaması ve “Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz” sözleri için TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Davutoğlu’nun sözlerine hatırlatma yapılan araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“2014-2016 yılları arasında Türkiye Başbakanı olarak görev yapan ve içinde bulunduğumuz dönemde yeni bir siyasi parti çalışmaları içerisinde olan Ahmet Davutoğlu AKP’nin tek başına iktidarı ilk kez kaybettiği, HDP’nin parti olarak barajı aştığı 7 Haziran 2015 seçimleri ile saldırı ve katliamların yaşandığı ve 1 Kasım 2015’te seçimlerin yenilendiği döneme dair önemli açıklamalar yapmıştır. Davutoğlu, ‘Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye’nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk’ demiştir.

"YÜZLERCE İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞ, YÜZLERCESİ İNSAN YARALANMIŞTIR"

Ahmet Davutoğlu’nun bahsettiği dönemde 5 Haziran Diyarbakır Katliamı, Suruç Katliamı, Ceylanpınar’da iki polisin öldürülmesi, Çözüm Süreci’nin bitirilmesi, 10 Ekim Ankara Katliamı ve daha birçok vahşet yaşanmış, yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce insan yaralanmıştır. Bu katliamların ve saldırıların araştırılması için verilen önergeler reddedilmiş, yargı süreci etkin yürütülmemiş, halen olaylara kimlerin sebep olduğu, göz yumduğu ortaya çıkarılmamıştır. Kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu saldırı ve katliamların aydınlatılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, Çözüm Süreci’nin sonlandırılmasına giden sürecin tüm açıklığı ile ortaya çıkarılması, önceki başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması büyük önem taşımaktadır”.