  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Ağustos 2019 15:24

Davutoğlu'ndan AK Parti kutlaması

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Davutoğlu'ndan AK Parti kutlaması
A+ A-

 AK Parti’den ayrılarak parti kurması beklenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin kuruluşunun 18’incı yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Davutıoğlu twitter hesabından, “Milletimizin özgürlük, adalet, kalkınma beklentilerini karşılamak üzere yola çıkan AK Parti 18 yılını doldurdu. Yapılan hizmetlerin, vesayetle mücadelenin, vizyoner bakışın aktörlerini ve samimiyetlerine genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum” diye yazdı.

Yeni parti hazırlıkları içerisinde olan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde memleketi Konya’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni parti kurma girişimlerine yönelik “bedelini öderler” açıklamasına atıfta bulunarak, “Allah boynumuzu, bize ‘bedel ödeyecekler’ diyenlerin önünde eğdirmesin” ifadesini kullanmıştır.

ak parti , ahmet davutoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM