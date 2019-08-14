Davutoğlu'ndan AK Parti kutlaması

AK Parti’den ayrılarak parti kurması beklenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin kuruluşunun 18’incı yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Davutıoğlu twitter hesabından, “Milletimizin özgürlük, adalet, kalkınma beklentilerini karşılamak üzere yola çıkan AK Parti 18 yılını doldurdu. Yapılan hizmetlerin, vesayetle mücadelenin, vizyoner bakışın aktörlerini ve samimiyetlerine genel başkanlığımda şahit olduğum isimsiz kahramanları tebrik ediyorum” diye yazdı.

Yeni parti hazırlıkları içerisinde olan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde memleketi Konya’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni parti kurma girişimlerine yönelik “bedelini öderler” açıklamasına atıfta bulunarak, “Allah boynumuzu, bize ‘bedel ödeyecekler’ diyenlerin önünde eğdirmesin” ifadesini kullanmıştır.