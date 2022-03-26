Davutoğlu'ndan AK Partililere Erdoğan'ı kızdıracak çağrı

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, AK Partililere "korkmayın ve saflarımıza katılın" diyerek seslendi.

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile AKP’li seçmene seslendi. Davutoğlu’nun paylaşımda Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddeti görüntülerine de yer vererek, “Bu kötü gidişe destek vermeyin, korkmayın ve saflarımıza katılın” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından “Şahit ol ya Rab” notuyla bir video paylaştı. Davutoğlu paylaşımda “Kuytulcular” olarak bilinen Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis şiddeti görüntülerine yer vererek, “İşkenceye sıfır tolerans ile başladığımız yolculuktan, insanların sokak ortasında şiddete ve işkenceye tabi tutulduğu noktaya gelindi. Bir yüzükle başlayan siyasi yolculuk hesabı verilemeyen büyük servetlerle sürdürülüyor” dedi.

Davutoğlu’nun videodaki konuşması şöyle:

“Bu görüntüler karşısında sesiniz olmasa bile vicdanınızın isyan ettiğini güçlü dünya lideri olarak gördüğünüz Sayın Erdoğan’ın tam bir acziyet ile susmasını aklınızın almadığını biliyorum. Siz eski Sorosçuların, Pelikancıların, 28 Şubatçıların bizim hakkımızda işlettiği propagandanın tesiri dolayısıyla ne düşünürseniz düşünün biz sizin vicdanınızdan ümidimizi kesmeyecek ve o vicdana hitap etmeye devam edeceğiz! Adana’daki tablo alarm edicidir. Değerli AK Partili kardeşlerim, gün zihnimizi açma, vicdanımızı harekete geçirme günüdür. 28 Şubat’a giden manzaraların nasıl oluşturulduğunu lütfen hatırlayın. İşkenceye sıfır tolerans ile başladığımız yolculuktan, insanların sokak ortasında şiddete ve işkenceye tabi tutulduğu noktaya gelindi. Bir yüzükle başlayan siyasi yolculuk hesabı verilemeyen büyük servetlerle sürdürülüyor. Sizin analarınızın ak sütü gibi helal oylarınız 90’lı yılların aktörlerine güç devşirilmesi için kullanılıyor.

Güç yozlaşmasına kapılmamış değerli AK Partili kardeşlerim burada tarihi görev ve sorumluluk size düşüyor. Bu kötü gidişe destek vermeyin, korkmayın ve saflarımıza katılın. Bizler değil miydik, darbe dönemlerinin baskılarına direnenler, vakıflarımızı, derneklerimizi bunun için seferber edenler? Bizler değil miydik, 12 Eylül anayasasının despotik hükümlerini değiştirmek için çabalayanlar? Vicdanınızla konuşun ve ayağa kalkın. Sizden bizi değil, hakikati ve adaleti savunmanızı istiyorum. Değerlerimizin ve bu değerlerin kaybolmasından yüreği yanan vefakâr ve mazlum kitlelerin sözcüsü olmanızı istiyoruz. Kararlılıkla inandıklarımızı söylemeye devam ediyorsak son nefesimizde ‘Uyardık şahid ol ya Rab’ diyebilmek içindir.”