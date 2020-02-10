Davutoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak sözler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Medyascope’da açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, AK Parti’yi kızdıracak sözler sarf etti.

Başbakan olduğu dönemde AK Parti’nin içinde yer almış FETÖ’cülerin kriz beklentisine girdiğini ifade eden Davutoğlu, “Herkes Davutoğlu ile birlikte bir kriz çıkar, parti bölünür ve bu istikrarsızlık şartları içinde 15 Temmuz'a gidilir diye bir hesapları vardı. Çünkü biliyorlardı ki, ben başbakan olarak kalsaydım Cumhurbaşkanımızla birlikte ağustos ayındaki Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında 15 Temmuz'u planlayan kişilerin tümünü tasfiye edecektik” dedi.

“AK PARTİ’NİN İÇİNDE TEHLİKELİ UNSURLAR VAR”

AK Parti’nin içinde tehlikeli unsurların olduğunu belirten Davutoğlu, “Tehlikei yapılardan biriside kripto FETÖ’cü unsurlar. Bunların bazıları Pelikancıların içinde de mevcuttur. Onların geçmiş yazdıklarına bakın. Sonra bana karşı söylemlerine bakın. Aynı kişilerin bir müddet sonra Cumhurbaşkanına karşı da mücadele edeceklerini söyleyebilirim sizlere” dedi.

“CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMLERİNİN DIŞINA ÇIKMAK İSTEMEDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş dönemde kendisinden çözüm sürecini devam ettirme konusunda talepte bulunduğunu belirten Davutoğlu, “Başbakan oldum. Erdoğan'ın o dönem iki isteği oldu. FETÖ ile mücadele ve çözüm sürecini devam ettirme. ‘Bunlar benim emanetlerim’ dedi. Biz bu 2 emaneti her şeye rağmen devam ettirdik. Kamu düzeni bozulmasından sonra terörle mücadele döneminde Cumhurbaşkanın söylemleri dışına çıkmak istemedik. Daha sonra çözüm süreci suç gibi görülmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

“İNTİKAM OBJESİ OLDU”

Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasına tepki gösteren Davutoğlu, “Ben Başbakanlığı bıraktıktan sonra hem Cumhurbaşkanımız ile hem de AK Parti yöneticileri ile ilişkilerimiz iyi devam eder diye düşünüyordum. Ama hiç umduğum gibi olmadı. Şehir Üniversitesi ve BİSAV kayyum atamaya kadar giden bir intikam objesi haline geldim. Kayyum atanan kişiler bile BİSAV’dan ders almış kişilerdi. Bunlar çok üzücü şeyler” dedi.