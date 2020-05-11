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  4. 11 Mayıs 2020 08:14

Davutoğlu'ndan ''AVM'' isyanı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs salgını sürerken atılan ilk normalleşme adımı olan "AVM'lerin açılışı" için sert tepki gösterdi.

Davutoğlu'ndan ''AVM'' isyanı
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Türkiye’nin koronavirüs salgını kapsamında normalleşme sürecine başlaması pek çok kesimden eleştirileri de beraberinde getirdi.

O eleştirileri getirenlerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu, camilerden önce AVM’lerin açılmasına tepki göstererek, “Normalleşme süreci başlıyor AVM’ler açılıyor. İnsanların bir arada bulunması artık sorun değilse, peki camiler neden ibadete kapalı? Yok bir arada bulunma hala tehlike oluşturuyorsa AVM’ler neden açılıyor? AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun!” ifadelerini paylaştı.

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