Davutoğlu’ndan Bahçeli'nin ''AYM kapatılmalı'' sözlerine tepki

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması artık ertelenemez bir hedeftir” sözlerine tepki gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması artık ertelenemez bir hedeftir” sözlerine video mesajla yanıt verdi.

Davutoğlu, "Anayasa Mahkemesi gibi demokratik hukuk devletinin asli bir kurumunu, beğenmediği bir karar sebebiyle “Kapanması gereken bir kurum” olarak ilan etmek, demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir. Aynı Anayasa Mahkemesi’nin daha önce milletvekilliği üyeliğinin düşmesi konusunda aldığı karara ses çıkarmayıp parti kapatmayla ilgili aldığı karar konusunda böyle bir tavır sergilenmesi, bundan sonra Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararların seçici bir şekilde Anayasa Mahkemesi’ne karşı kullanılacağı sonucunu beraberinde getirmektedir" dedi.

Türk demokrasisi için kaygı duyan bütün siyasi parti liderlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve koalisyonun büyük ortağı olan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, "Bu konudaki tutumunuz nedir? Açık ve net olarak ifade edin. Anayasa Mahkemesi eğer böyle bir baskı altında karar alacak olursa Türkiye’de hukukun yıpranması sonucunu beraberinde görürüz. Bütün siyasi parti liderlerine çağrım bir an önce bu konuda ortak ve net bir tavır sergilemeleri, bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrım ise Türk demokrasisini koruyabilmek için Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere demokratik hukuk devleti kurumlarına sahip çıkmaktır. Aksi takdirde hiçbirimizin tasvip etmeyeceği bir süreç bizi demokrasinin tümüyle göz ardı edildiği otoriter bir rejime götürür ki, buna karşı mücadele etmek hepimiz için asli bir görevdir" dedi.

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