Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı uyarısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti’den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” programı kapsamında, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Davutoğlu’nun Ankara Beysukent’teki çalışma ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin temel meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la başladığı lider ziyaretlerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’la sürdürmüştü.

Davutoğlu: Bulunduğumuz dar kalıplardan çıkarak yüz yüze konuşmaya ihtiyacımız var

İkili görüşme sonrasında basın açıklaması düzenliyor. Davutoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Bulunduğumuz dar kalıplardan çıkarak yüz yüze konuşmaya ihtiyacımız var"

"Hayatımızın değişik aşamalarında zaten görüştüğümüz bir dostumuzdur. Bugün de Türkiye ile ilgili vizyonumuzu istişare ettiğimiz güzel bir sohbet oldu buluşmamız. İnşallah daha birçok buluşmalara vesile olmasını diliyorum."

Karamollaoğlu: Yeni fikirlere, yeni oluşumlara ihtiyaç var

Karamollaoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Sağ olsunlar bize güzel bir hüsnükabul sergilediler. Yeni mekanları da hayırlı olsun diliyorum. Güneydoğu'da da TSK'nın başlattığı harekâttan da en kısa sürede netice alınmasını temenni ediyorum. Bütün dünya badireli günlerden geçiyor."

"İçimizde bulunduğumuz şartlarda en önemli konu çok farklı kanaatlere sahip olan kişilerin sık sık bir araya gelerek bu meseleleri mütala etme alışkanlığını kazanması gerekiyor. Türkiye'yi ilgilendiren bir konudur harekât, herkesin ittifak içinde olmaya ihtiyacı var ve bilgilenmeye de ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı bütün parti başkanlarını bilgilendirerek ittifakın güçlenmesine katkı sağlar diye düşünüyordum. Bundan sonra olur inşallah. Sadece askeri harekâtta değil her sahada bu istişarelere ihtiyaç var. ben bu yakınlığı Sayın Davutoğlu'nu eskiden beri biliyorum. Ailecek birbirimizi biliyoruz. Bu görüşmelerimiz devam edecek mutlaka. Sağ olsunlar attığımız adımlarda bizimle büyük bir konuda kanaatlerini paylaştıklarını ifade ettiler. Ülkemiz sıkıntılı dönemlerden geçerken yeni fikirlere, yeni oluşumlara ihtiyaç var. Kendileri de yeni bir hareketin başındalar. İnşallah bu ülkeye faydalı olacak adımları atarlar. "

"Yeni çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi kapımız her zaman açık. İnşallah bu çalışmalarda zaman zaman bir araya geleceğiz."

Harekât başladı. CHP'den de bir öneri dile geliyordu, Esad yönetimiyle bir araya gelinmesi konusunda. Görüşleriniz nelerdir?

Karamollaoğlu: Bu bölgenin problemlerini bu bölgede başka menfaatler içinde olan ülkelerle bir araya gelerek çözmek mümkün değil. Bu bölgede bulunan ülkelerin bir araya gelmesi gerekir. Başka bir çare yok. Türkiye'nin de Irak'ın da, İran'ın da hatta civarda başka katkı sağlayabilecek ülkelerin bu konudaki görüşlerinden faydalanılmalı.

Davutoğlu: Türkiye'nin başlatmak zorunda kaldığı harekât bir günde ortaya çıkmadı. Suriye her zaman barış içinde yaşamayı talep ettiğimiz, ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmaya çalıştığımız bir geçmişe sahibiz. Ama maalesef Suriye rejimi kendi halkıyla yürüttüğü mücadelede milyonlarca insanın Suriye'den mülteci olarak başka yerlere gitmesine, şehrin yıkımının önünü açtı.

"DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin Suriye'deki boşluğu kullanarak sadece Suriye'ye değil Türkiye'yi de tehdit eder bir duruma geldi. Tek bir tarafla görüşülerek netice elde edilmesinde zorluklar var. Tüm taraflarla görüşülmeli. Yeni bir Suriye ve Orta Doğu perspektifi çizilmeli. İlk hedefimiz harekâtın başarısıdır. Bu harekâtın başarısı için dualarımızı paylaşırken birkaç hususa dikkat çekmek isterim; Türkiye Suriye sınırı kasabaların dahi içeriden bölündüğü bir anlaşmaya dayanır. Güvenlikle ilgili bütün tedbirleri almak yanında oradaki kardeşlerimizin kalbinin kazanılmasına özen gösterilmelidir. Türkiye'yi etnik bit çatışmanın içine sürüklemeye çalışanlara karşı tek bir kardeşimizin bile kalbini kırmamamız lazım. Bu harekâtın sağlığı için önemlidir. Uluslararası basında dikkatimi çekti; bu harekâtın meşruiyetini tartışmaya açan çevrelere karşı ciddi bir kamuoyu diplomasisinin başlatılması lazımdır. Bu harekâtın bir sonraki aşamadaki sivil barışa katkıda bulunacağına yönelik anlatıda bulunulması büyük önem taşıyor. Şu anda mesele mehmetçiğimizin kayıp vermeden başarıya ulaşmasıdır."

Partileşme çalışmalarınızla ilgili nasıl gelişmeler beklemeliyiz?

Davutoğlu: Bizim öncelikli hedefimiz her zaman Türkiye'nin geleceğine ümitle bakmasını sağlayacak bir siyasi vizyon ortaya koymaktır. Biz bunun AK Parti içinde olmasını arzu ederdik ve bunun için çok çaba sarf ettik. Ancak ihraç talebiyle disipline sevk edilmemizle birlikte yeni bir hareketin başlatılmasını zaruret olarak gördük. Geçmişteki tartışmalar geride kalmıştır.