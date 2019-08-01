Davutoğlu'ndan CHP'nin teklifine destek

Davutoğlu Twitter hesabından son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan siyasilerin akraba atamalarıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Davutoğlu paylaşımında, "Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Son dönemde kamu yönetiminde akraba kayırmacılığına karşı her kesimde gelişen yaklaşım ümit veriyor.

Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır"

CHP’den Siyasi Etik Kanun Teklifi