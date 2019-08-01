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  4. 01 Ağustos 2019 10:56

Davutoğlu'ndan CHP'nin teklifine destek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul eden siyasilerin kilit görevlere akrabalarını atamalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Davutoğlu'ndan CHP'nin teklifine destek
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Davutoğlu Twitter hesabından son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan siyasilerin akraba atamalarıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Davutoğlu paylaşımında, "Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Son dönemde kamu yönetiminde akraba kayırmacılığına karşı her kesimde gelişen yaklaşım ümit veriyor.

Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır"

CHP’den Siyasi Etik Kanun TeklifiCHP’den Siyasi Etik Kanun Teklifi

 

 

 

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