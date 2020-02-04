Davutoğlu'ndan dikkat çeken hamle

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ve AB daimi temsilcilerinin düzenlediği sohbet toplantısına katıldı.
Onur konuğu olduğu toplantıda Davutoğlu, iç ve dış politik gelişmeler konusunda Gelecek Partisi’nin görüşlerini aktararak büyükelçilerin sorularını yanıtladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ve AB daimi temsilcilerinin düzenlediği sohbet toplantısına katıldı.
Onur konuğu olduğu toplantıda Davutoğlu, iç ve dış politik gelişmeler konusunda Gelecek Partisi’nin görüşlerini aktararak büyükelçilerin sorularını yanıtladı.
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