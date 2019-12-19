Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ''düşen yaprak'' cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gelecek Partisi hakkında yaptığı 'yaprak dökümü' benzetmesine yanıt veren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Kimileri yaprağa baktığı zaman düşen bir yaprak görür, kimileri bir yaprağa baktığı zaman bahar görür. Sayın Cumhurbaşkanı düşen bir yaprak görmüştür. Biz bahar görüyoruz" dedi.

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kurucular Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıklıyor. Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gelecek Partisi logosuna yaptığı 'düşen yaprak' benzetmesini sordu. Davutoğlu, "Biz bahar görüyoruz" dedi.

İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"-Basın ve basın mensupları demokrasimizin en büyük gücüsünüz, basın mensuplarının neler çektiğini bakanlık ve başbakanlık dönemimden biliyorum.

-Genel başkanlık ağır bir yüktür. Hedefi de kurumsallaşmayı sağladıktan sonra bu emaneti alıp daha iyi daha ehil nesillere tevhi etmektir. Biz de bu görevi üstlendik.

-Müslüman Hristiyan Sünni Alevi Kafkas kökenli olmak üzere hepimiz bir aradayız. Bizim temel hedefimiz kurumsallaşmayı en iyi şekilde yapmak. Halkımızın beklediği iletişim yöntemini ve politikaları ortaya koymak. Allah utandırmasın.

ERDOĞAN'A 'DÜŞEN YAPRAK' YANITI

-Bu yolda giderken Sayın Cumhurbaşkanı ile herhangi bir polemiğe girmemeye önem göstereceğim. Ancak gerek şahsiyetime gerekse temsil ettiğim arkadaşlarıma yönelik ağır suçlama olunca cevap vermek hakkımızdır. Sayın Cumhurbaşkanı düşen bir yaprak görmüş, biz doğan baharı görürüz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı atfa gelince o konuşmayı milletimiz çok iyi hatırlamaktadır. Bir kriz yaşanmasın, bütün acımı yüreğime gömerek o konuşmayı yaptım. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık arasında bir çatışma doğmasın diye yaptım. Cumhurbaşkanı benim kadim dostumdur bu hukuk bozulmasın diye yaptım. Aramızdaki mutabakatın gereği bunu yaptım. Cumhurbaşkanı elini vicdanına koysun 3,5 yıl bu mutabakata sağdık kalmak adına her türlü hakarete trol çetelerinin saldırılarına sabırla tahammül ettim. Konferanslarım engellendi. Sadece benim değil eşimin konferansları da engellendi."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre ziyareti esnasında kendisini takip eden gazetecilere verdiği demeçte, "AK Parti bir çınardır. Biliyorsunuz, yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi onların durumu o. Külliye'ye geldiğiniz zaman çınarlarımızın yapraklarını döktüğünü ama 4-5 ay sonra yine yeşillendiğini göreceksiniz. Düşen yaprak bir daha eski yerine dönmüyor. Biz bunu trenden inenler olarak anlatmıştık. Arkadaşlarıma hep söylüyorum. 'Asla gündemimizde olmamalı. Herkes yoluna!' Biz zaten 'Durmak yok, yola devam' diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sadece bir şeyi söylemek herhalde yeterlidir. Özellikle başbakanlık, genel başkanlık görevini bıraktığı zaman bu arkadaşlardan birinin yaptığı konuşmayı dinlemişseniz veya dinlerseniz her şey orada mevcut" ifadelerini kullanmıştı.

"GÜNDEMİMİZİ MEŞGUL ETMİYORUZ"

Mevcut yol arkadaşlarından ve teşkilatlarından memnun olduğu vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok daha kararlı bir şekilde kongrelerimize hazırlanıyoruz. Kongrelerimizi yapıp, bu kongrelerde gelen arkadaşlarımızla da inşallah 2023 seçimlerine gireceğiz. Bunun dışında başka hazırlanan var mı, yok mu ayrı konu. Varsa vardır. Biliyorsunuz bundan önce de bu işi yaşadık. Üstelik de grup kuracak şekilde ayrıldılar. Ben burada sorsam, kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlarsınız? Mesele bu. Onun için biz gündemimizi bunlarla meşgul etmiyoruz. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz onlara bakalım" demişti.