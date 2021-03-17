Davutoğlu'ndan HDP'ye kapatma davasına tepki
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP’nin kapatılmasına ilişkin davaya, "2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor" ifadeleri ile tepki gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar.
2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor.
Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız."
Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 17, 2021
2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor.
Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız.
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