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  4. 27 Kasım 2019 09:14

Davutoğlu'ndan ''pür parlamenter sistem'' önerisi

AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti çalışmalarını hızlandıran eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine "pür parlamenter sistemi" önerdi.

Davutoğlu'ndan ''pür parlamenter sistem'' önerisi
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Ahmet Davutoğlu’nun aralık ayının ilk yarısında resmen kurmayı planladığı partinin program ve tüzük taslakları tamamlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre programda, yönetim sistemiyle ilgili olarak “eski parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” yerine Cumhurbaşkanı’nın sembolik olduğu, kuvvetler ayrılığının güçlü şekilde vurgulandığı “pür parlamenter sistem” önerilecek. 60 kişi olarak düşünülen kurucular kurulunda ise sayının artacağı belirtiliyor. Davutoğlu’nun, kurucular kurulu listesi oluştuktan sonra tüzük ve program taslaklarına son şeklinin verilmesi için kurucularla birlikte Ankara’da bir çalışma kampı düzenleyeceği belirtiliyor. Bu toplantıda, partinin adı ve ambleminin ne olacağı, kuruluş tanıtımının nasıl yapılacağı da netleştirilecek.

Öte yandan partinin genel merkezi için bina arayışı içinde olan Davutoğlu ekibi, İYİ Parti’nin yakınlarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir binanın kiralanması üzerinde duruyor. 

Cumhuriyet

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