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  1. 16 Nisan 2017 14:44

Davutoğlu'ndan referandum yorumu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, oy kullandıktan sonra referandum hakkında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'ndan referandum yorumu
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Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Bugün bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygıyla muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam karar ne şekilde tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir'' dedi.

Memleketi Konya'da bulunan eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte oyunu kullanacağı merkez Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmaya geldi. 2240’nolu sandıkta oyunu kullanan Davutoğlu, bu demokratik süreçte her vatandaşın görüşünün saygıya değer olduğunu söyledi.

DAVUTOĞLU'NDAN BİRLİK MESAJI

Referandumun vatandaşla bir istişare olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

''Şu ana kadar barış içinde, güzel bir atmosferde bugün oyların kullanıldığı referandum sürecinin işlediğini görüyoruz. Söylenen her şey söylenmiştir. Herkes bu milletin iyiliğini, geleceğinin parlak olması için çaba sarf eder. Bugün bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygıyla muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam karar ne şekilde tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir. Herkesin bunu kabul etmesi ve yarın sabah hepimizin Türkiye'nin geleceğine güvenerek ve bu milleti bir arada tutan bağlara saygı göstererek, sabahleyin bir gün önce ne tartışmış olursak olalım, hepimiz bir birimize selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla mukabelede bulunmamız lazım'' dedi. Davutoğlu'nun seçim sonuçlarını Ankara'da takip edeceği belirtildi.

AK Parti Seçim İşlemlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da oyunu Muhittin Güzel Kılıç Lisesi'nde 1111'nolu sandıkta oyunu kullandı. Sorgun, referandumun bayram havasında geçtiğini belirtti.

CHP'Lİ BOZKURT, OYUNU KULLANDI

'Evet' oyu kullanacak seçmenlere yaptığı konuşmayla tepki çeken CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da oyunu Mareşal Mustafa Kemal Orta Okulu'nda oyunu kullandı. Ailesiyle birlikte okula gelen Bozkurt'a güvenlik amaçlı motorize polis ekibi ve televizyon programında yaptığı konuşmanın ardından Valilik tarafından görevlendirilen yakın koruma polisleri eşlik etti. Okulun çevresinde de sivil polislerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 1315'nolu sandıkta oyunu kullanan Bozkurt, okul önünde partililerle hatıra fotoğrafı çektirip, okuldan ayrıldı.


















DHA

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