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SEÇİM YASAKLARI KALKTI! İŞTE İBB BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İLK SONUÇLARI
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  4. 23 Haziran 2019 18:01

Davutoğlu'ndan seçim mesajı

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulundu.

Davutoğlu'ndan seçim mesajı
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Eşi Sare Davutoğlu ile oy kullanmak için Eyüp’teki Göktürk Merkez Mahallesi’ndeki Nejat Sabuncu İlkokuluna gelen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Seçimlerin böyle barış ve huzur içerisinde geçmesi önemli" dedi.

Ahmet Davutoğlu, 2238 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve oy verme işleminin ardından açıklama yaptı.

Ahmet Davutoğlu, “Herkesin saygı duyduğu, herkesin süreçten mutmain olduğu bir şekilde seçimlerin tamamlanması başlı başına Türk demokrasisi için bir başarı olacaktır. Aziz İstanbul’umuza da tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

ahmet davutoğlu , seçim
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