Davutoğlu'ndan seçim mesajı

Eşi Sare Davutoğlu ile oy kullanmak için Eyüp’teki Göktürk Merkez Mahallesi’ndeki Nejat Sabuncu İlkokuluna gelen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Seçimlerin böyle barış ve huzur içerisinde geçmesi önemli" dedi.

Ahmet Davutoğlu, 2238 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve oy verme işleminin ardından açıklama yaptı.

Ahmet Davutoğlu, “Herkesin saygı duyduğu, herkesin süreçten mutmain olduğu bir şekilde seçimlerin tamamlanması başlı başına Türk demokrasisi için bir başarı olacaktır. Aziz İstanbul’umuza da tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.