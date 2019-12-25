Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi'ni resmen açıklayan ve genel başkan seçilen Ahmet Davutoğlu, A takımını açıkladı.
Davutoğlu'nun partisinin yöneticileri şöyle oldu:
Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci
Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı
Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ
Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir
İletişim Başkanı: Neslihan Çevik
Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım
Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün
Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan
İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce
Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin
Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer
Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel
İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı
Genel Sekreter: Şenol Gürşan
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