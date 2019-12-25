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  4. 25 Aralık 2019 16:32

Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin A takımını açıkladı. Parti Sözcüsü ve Siyasi İşler Başkanı Selim Temurci oldu.

Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu
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Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi'ni resmen açıklayan ve genel başkan seçilen Ahmet Davutoğlu, A takımını açıkladı.

Davutoğlu'nun partisinin yöneticileri şöyle oldu:

Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci

Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

İletişim Başkanı: Neslihan Çevik

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan

İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı

Genel Sekreter: Şenol Gürşan

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